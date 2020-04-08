Плюс 3: количество заболевших коронавирусом в Югре достигло 41

В Ханты-Мансисйском автономном округе зарегистрировали еще три подтвержденных случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, количество зараженных югорчан увеличилось до 41, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

С учетом того, что три жителя Югры считаются выздоровевшими, на данный момент в округе официально заболевших – 38. Между тем, по данным управления Роспотребнадзора Югры, с 1 по 7 апреля сотрудниками управления Роспотребнадзора ХМАО совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведен 221 рейд, в ходе которых осмотрено 660 объектов (торговли, услуг), в том числе на территории Ханты-Мансийска – 414 объектов. Установлено, что большинство организаций, объектов торговли и услуг свою деятельность приостановили.

В ходе мониторинга соблюдения гражданами режима самоизоляции выявлено 82 факта нарушения – возбуждено 61 административное дело. В отношении физических лиц по статье 6.3 КоАП РФ вынесено три постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,1 тысячи рублей.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.04.20

Вахтовик из Омска забил до смерти югорчанина. / Мошенники представляются членами комиссии по борьбе с коронавирусом и вымогают взятки. / Фонд капремонта Югры приостанавливает деятельность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»