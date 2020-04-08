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Среда, 8 апреля 2020, 11:50 мск

Новости Югра

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Югра недорабатывает по количеству исследований на коронавирус

Югорские власти хуже коллег по тюменской матрешке отрабатывают ситуацию с проведением исследований на коронавирус.

По данным Роспотребнадзора, по количеству проведенных исследований в топ-10 российских регионов попала, к примеру, Тюменская область (шестая позиция) с 19 270 исследований. Из соседей Югры по УрФО в списке также оказались – Свердловская область (четвертое место – 26 163 исследований) и Челябинская область (восьмое место – 18 354 исследований).

По количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения в десятку лучших регионов попала та же Тюменская область (1277,23 исследований на 100 тысяч населения), а в тройке оказался Ямал (1801,39 исследований на 100 тысяч населения).

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Югра, Сибирь, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,