За распространение фейка о коронавирусе сургутянину грозит штраф до 100 тысяч рублей

Жителя Сургута поймали на распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации о коронавирусе в социальных сетях. Теперь молодому человеку грозит крупный штраф.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД по Югре, местный житель 1994 года рождения в одном из пабликов в социальной сети к одной из новостей опубликовал комментарий о том, что в Югре от коронавируса умер человек. В ходе проверки было установлено, что данная информация не соответствует действительности.

В отношении сургутянина участковым уполномоченным полиции был составлен протокол об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (санкция по статье – штраф в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой). В настоящее время фейковая информация удалена, а решение в отношении гражданина будет принимать суд.

Сургут, Святослав Булгарин

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