В Югре продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Ханты-Мансийском автономном округе продлили режим повышенной готовности вплоть до особого решения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова.

В постановлении утвержден перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, чью деятельность решено не приостанавливать. Среди них организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие неотложные ремонтные работы; изготавливающие фото для документов; парикмахерские салоны, салоны красоты, косметические салоны (по предварительной записи); торгово-промышленные палаты; страховые организации для обеспечения обязательного автострахования, а также обязательств при наступлении страховых случаев по заключенным договорам страхования; нотариальные конторы (нотариусы), оказывающие нотариальные услуги в качестве «дежурных нотариальных контор», Нотариальная палата автономного округа; адвокатские организации (адвокаты) для участия по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах и др.

Управляющим кампаниям предписано обеспечить граждан и организации возможностью дистанционного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы), взносов на капитальный ремонт. Не начислять пени за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы), взноса на капитальный ремонт за период с 1 марта 2020 года до дня отмены режима повышенной готовности. Не ограничивать (не приостанавливать) предоставление коммунальных услуг (ресурсов) в случае неоплаты потребителем коммунальной услуги (ресурса) в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством.

Утверждены перечни обсерваторов, создаваемых в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории муниципальных образований Югры; образовательных организаций, осуществляющих очную форму обучения в режиме повышенной готовности.

Также описаны случаи, когда граждане могут покидать места проживания (пребывания). Так, например, допускается поход в организации, осуществляющие шиномонтажную, авторемонтную деятельность, мойку автомобилей и оказывающие сопутствующие услуги, ремонт бытовой техники, ремонт средств связи, включая сотовые телефоны; осуществляющие поддержку предпринимателей, в кредитные организации и др.

Также разрешается следование от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам (или в обратном направлении).

Каждый югорчанин вправе оказывать помощь гражданам в качестве добровольца. Для этого нужно иметь договор с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.04.20

В УрФО умер первый больной коронавирусной инфекцией COVID-19. Трагедия произошла на Ямале. / Водители, застрявшие в пробке, клянут коронавирус, а власти ссылаются на плохую погоду. / За сутки в Югре не обнаружили новых зараженных COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»