От Covid-19 в Сургуте вылечили четвертую пациентку

Четвертую пациентку вылечили от новой коронавирусной инфекции в Сургуте. Женщина обратилась со словами благодарности к медикам.

Как сообщает департамент здравоохранения округа, югорчанка поблагодарила врачей Сургутской окружной клинической больницы и Сургутской городской клинической поликлиники № 2 за оказанную помощь.

«Я переболела коронавирусом, а вся наша семья была под наблюдением. Мы вернулись из Германии, на третий день у меня проявились признаки инфекции, и первое время мы находились под наблюдением городской поликлиники № 2 и затем меня госпитализировали в инфекционное отделение СОКБ, из которого благополучно выписали после двух отрицательных результатов. Я бы хотела, чтобы вы передали слова благодарности всем медикам, которые были на этом пути вместе с моей семьей», – отметила выздоровевшая женщина.

Стоит отметить, что на данный момент в инфекционном корпусе Сургутской окружной клинической больницы лечение проходят 5 пациентов. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Напомним также, что, по информации окружного управления Роспотребнадзора, на 9 апреля в регионе зарегистрирован 41 случай новой коронавирусной инфекции, за предыдущие сутки (со вторника на среду) – 3. Зараженные были выявлены в ходе вирусологического обследования лиц, контактировавших в ранее зарегистрированных очагах лабораторно-подтвержденных Covid-19.

Под медицинским наблюдением в Югре находится 7 343 человека, из них по контакту с больными с симптомами респираторных инфекций 1 365, в связи с пребыванием в других странах – 5 978. В Югре проведено 9 001 исследование 7 360 лиц.

Сургут, Святослав Булгарин

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