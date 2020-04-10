В Югре не зафиксировано новых случаев коронавирусной инфекции

Сегодняшний день, как и накануне, оказался довольно благополучным для Югры с точки зрения распространения новой коронавирусной инфекции. По итогам минувших суток медики фиксируют – новых случаев заражения в округе не зарегистрировано, а одна из инфицированных вылечена и выписана из больницы. Таким образом, на сегодняшний день, COVID-19 в регионе официально заболел 41 югорчанин, из них 5 человек выздоровели. «Сегодня +1 пациент из Сургута, вылечившийся от коронавирусной инфекции. Этот пациент лечился амбулаторно. Всего на амбулаторном лечении находятся 7 пациентов, остальные проходят лечение в стационарах», – комментирует ситуацию в соцсетях директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Напомним, под медицинским наблюдением в Югре, по последним данным окружного Роспотребнадзора, находится 7343 человека, из них в связи с контактами с больными с симптомами респираторных инфекций – 1365, в связи с пребыванием в других странах – 5978. В Югре проведено 9001 исследование 7360 лиц.

Сургут, Святослав Булгарин

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