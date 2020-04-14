Еще 4 югорчанина вылечились от коронавируса: более 8 тысяч сняли с меднаблюдения

Еще четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа вылечены от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, на сегодняшний день 9 югорчан считаются спасенными от Covid-19.
Напомним, на данный момент в регионе зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом. С учетом излеченных зараженными считаются 32 жителя Югры. При этом последние несколько дней в округе не зафиксировано новых случаев Covid-19.
На текущий момент под наблюдением медиков находится 4 390 югорчан, чуть более 8 тысяч граждан с меднаблюдения сняли.
Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин
Ханты-Мансийск. Другие новости 14.04.20
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