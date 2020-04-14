В Югре ввели запрет на охоту для приезжих

В Югре подписано постановление о введении ограничений весенней охоты 2020 года в регионе для граждан, которые не зарегистрированы на территории округа. Пока запрет на охоту для неместных вводится с 13 апреля по 24 мая. По информации правительства ХМАО, такое решение в отношении граждан, не имеющих регистрацию на территории Югры, принято с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Тем же, кто зарегистрирован по месту жительства в автономном округе, разрешается охотиться на водоплавающую и боровую дичь на закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях. В местах осуществления охоты и по пути следования к ним необходимо исключить посещение вахтовых поселков и объектов производственной инфраструктуры.

В период действия режимов повышенной готовности и обязательной самоизоляции югорчане могут покидать места проживания и пребывания, когда необходимо проследовать к организациям, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства, для получения разрешения, а также к месту охоты.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.04.20

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