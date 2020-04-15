Количество вылечившихся от коронавируса в Югре достигло 15

Еще 6 пациентов с установленным диагнозом Covid-19 в Ханты-Мансийском автономном округе были выписаны из больницы за последние сутки. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

Так что сейчас официально 71 житель округа был инфицирован Covid-19, 15 граждан при этом выздоровели. Таким образом в ХМАО на сегодняшний день зарегистрировано 56 больных коронавирусом.

Трое в тяжелом состоянии, двое из них на аппарате ИВЛ; 38 – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Также в департаменте напомнили, что сейчас две лаборатории работают в Ханты-Мансийске и Нижневартовске для проверки на заболевание Covid-19, и нет необходимости тратить время на доставку анализов в Новосибирск как раньше.

Новых строительств для размещения пациентов с коронавирусом не планируется. Дополнительные 100 коек для возможных больных, если потребуется, готовы в инфекционном корпусе больницы Нижневартовска.

Случаи заболевания среди медработников есть, но заражения произошли вне стен медучреждения, а в результате других бытовых контактов.

На текущий момент под наблюдением медиков находится 4 287 жителей округа, и 8 175 граждан с меднаблюдения сняли.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.04.20

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