Главу Сургута госпитализировали с Covid-19

Глава Сургута Вадим Шувалов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом мэр крупнейшего в ХМАО-Югре города рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне пришло подтверждение [о заражении] коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках», – написал градоначальник. Он также сообщил, что на время больничного его ⁣⁣обязанности будет временно исполнять заместитель Алексей Жердев. Шувалов отметил, что намерен продолжить работу дистанционно.

«Хочу, чтобы те, кто еще сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом, я тому живой пример», – заявил мэр, попросив жителей соблюдать меры профилактики коронавируса и режим самоизоляции.

По данным на 14 июня, за сутки в Югре было выявлено 219 новых случаев заражения Covid-19. С этим показателем автономный округ вышел на пятое место антирейтинга. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4340 случаев заражения коронавирусом, умерли 26 заболевших.

Сургут, Иван Гридин

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