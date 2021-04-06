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Вторник, 6 апреля 2021, 15:58 мск

Новости Югра

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В Югре за сутки коронавирусом заразились 59 человек

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коронавирусной инфекцией нового типа заразились 59 человек. Как сообщили в региональном оперштабе, один пациент скончался. У 40 новых пациентов с Covid-19 выявили признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, 7 югорчан переносят заболевание бессимптомно.

Опасная инфекция подтвердилась у жителей 13 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Ханты-Мансийске (21 человек). В Нижневартовске заболели 10 человек, в Сургуте – 8. В Ханты-Мансийском районе и Урае выявили 7 и 3 случая инфицирования Covid-19 соответственно.

С момента вспышки в Югре коронавирусом заразились 54 594 человека, из них 53 098 уже выздоровели, 785 человек умерло от инфекции и вызванных ею осложнений. По данным на 6 апреля, состояние 46 пациентов медики оценивают как тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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Югра, Сибирь, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,