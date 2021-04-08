За сутки в Югре выявили 67 новых случаев Covid-19

По данным на утро 8 апреля на территории ХМАО-Югры коронавирусная инфекция была подтверждена у 67 человек в 16 городах и районах автономного округа. Всего с начала начала вспышки в Югре было инфицировано более 54,7 тыс. человек, из них выздоровели более 53,2 тыс. пациентов человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, за последний день от Covid-19 вылечились 77 югорчан.

Рост заболеваемости Covid-19 наблюдается в Ханты-Мансийске уже вторую неделю. За сутки положительный тест на коронавирус сдали 25 человек. В Сургуте за день выявили 8 пациентов с Covid-19, в остальных муниципальных образованиях – менее пяти. «Среди 67 случаев 53 человека поступили с симптомами ОРВИ, еще у 13 – пневмония. Один человек переносит вирус бессимптомно», сообщили в оперштабе

На сегодняшний день в Югре на самоизоляции остаются 6,7 тыс человек, всего с марта 2020 года на вынужденном карантине находились более 1,5 млн югорчан. Состояние 45 человек из числа проходящих лечение в ковид-госпиталях, оценивается как тяжёлое. Еще 23 человека находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С марта 2020 года в автономном округе от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений умерло 785 человек.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.04.21

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