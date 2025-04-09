Югорский космонавт доставил на МКС копию знамени Победы

Экипаж 73-й длительной экспедиции доставил на Международную космическую станцию копию знамени Победы. В составе экипажа – космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков, крымчанин Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Экипаж будет работать на орбите 245 суток.

Фото: Роскосмос

Как сообщает Роскосмос, пуск ракеты, который состоялся вчера с космодрома Байконур, был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а сама ракета получила название «Ракета Победы».

Отметим, Сергей Рыжиков уже летал в космос в 2016 и 2020 годах. В этом полете он стал командиром корабля.

Фото: Роскосмос

Нижневартовск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube