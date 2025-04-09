российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 апреля 2025, 12:23 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Югорский космонавт доставил на МКС копию знамени Победы

Экипаж 73-й длительной экспедиции доставил на Международную космическую станцию копию знамени Победы. В составе экипажа – космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков, крымчанин Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Экипаж будет работать на орбите 245 суток.

Фото: Роскосмос

Как сообщает Роскосмос, пуск ракеты, который состоялся вчера с космодрома Байконур, был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а сама ракета получила название «Ракета Победы».

Отметим, Сергей Рыжиков уже летал в космос в 2016 и 2020 годах. В этом полете он стал командиром корабля.

Фото: Роскосмос

Нижневартовск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / День Победы

О подвиге уральских заводчан в годы войны расскажут на проекте «Инженеры Победы» / Вице-губернатор Чемезов: «Власти к проведению акции «Бессмертный полк» готовы» / 37 участников Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Екатеринбурга / Если «Бессмертный полк» вернут на улицы, на шествие выйдут 150 тысяч человек / В Екатеринбурге будут перекрывать дороги из-за репетиции парада Победы / Перед Днем Победы уральцам раздадут 20 тысяч георгиевских лент / Куйвашев на прощание присвоил фронтовикам звание почетных граждан (ДОКУМЕНТ) / По улицам Екатеринбурга прошла военная техника (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Югра, Сибирь, Общество, Россия, День Победы,