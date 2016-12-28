«Южный правозащитный центр» попал в список иностранных агентов

Публикации за 28.12.16

Минюст после внеплановой проверки включил в список иностранных агентов краснодарскую общественную организацию «Южный правозащитный центр», сообщает «Кавказский узел».

«Южный правозащитный центр» де-факто является подразделением «Мемориала». ЮПЦ был создан в 2012 году. Его деятельность обозначена как общественный мониторинг и распространение информации о нарушениях прав и свобод человека. Председателем ЮПЦ является сочинский правозащитник Семен Симонов – профессиональный «зеленый», участвовавший в кампаниях против запуска новых атомных электростанций в России. Также известен как специались по защите прав мигрантов, работал с «Мемориалом» и Европейским центром по правам цыган. В правление ЮПЦ также входят председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, член СПЧ при президенте России Андрей Юров и зампред Координационного экологического совета при главе Сочи Юлия Набережная.

Последней крупной акцией ЮПЦ была медиакампания о сотне голодающих мигрантов в сочинском поселке Вардане в августе 2016 года. Краевая прокуратура опровергла распространяемую ЮПЦ информацию.

Сочи, Алексей Усов

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