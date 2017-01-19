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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.01.17

В Братске мать убила собственных детей / Она задушила 2-летнего мальчика и 5-летнюю девочку
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Братске мать убила собственных детей Она задушила 2-летнего мальчика и 5-летнюю девочку

В Иркутской области женщина задушила собственных малолетних детей. Трагедия произошла в ночь на 19 января в Братске, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Сегодня ночью тела двоих детей, 5-летней девочки и мальчика 2 лет, были обнаружены в квартире жилого дома в микрорайоне Энергетик Братска. Предположительно, их задушила одеялом собственная мать. После содеянного женщина сама вызвала полицию», – сообщил источник.

В настоящее время на месте трагедии работает оперативно-следственная группа, мотивы поступка женщины устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, семья считалась благополучной. По неофициальной информации, женщина состояла на учете у психиатра.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 19.01.17

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