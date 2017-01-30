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Публикации за 30.01.17

Кадыров: в Чечне ликвидировали трех боевиков / Два силовика погибли, два жителя Шали получили ранения
Фото: «Вести.ру»

Кадыров: в Чечне ликвидировали трех боевиков Два силовика погибли, два жителя Шали получили ранения

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации на территории республики силовикам удалось ликвидировать троих боевиков, действиями которых руководил вербовщик запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической группировки «Исламское государство» из Сирии. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чечни.

Кадыров рассказал, что спецоперация проводилась в городе Шали, где полицейские попытались остановить подозрительных лиц. «В ответ на предложение предъявить документы они открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев», – сообщил глава Чечни, добавив, что ранения также полиучили два местных жителя. В конечном итоге силовикам удалось ликвидировать нападавших.

«Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трех лет находится в рядах Иблисского государства («Исламское государство» – прим. ред.) и по интернету вербует молодежь», –уточнил глава Чечни.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 30.01.17

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