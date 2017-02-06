NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 06.02.17

В Воркуте 12-летние школьники зарезали сверстника / Уголовная ответственность им не грозит

В Воркуте 12-летние школьники зарезали сверстника Уголовная ответственность им не грозит

В Коми возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя поселка Елецкий Воркуты. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). По данным следствия, 03 февраля после занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел.

В связи с этим были незамедлительно организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело. Вскоре было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали его тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В частности, в рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

Воркута, Иван Гридин

Воркута. Другие новости 06.02.17

МЧС предупредило о сильных морозах: жителям Москвы и Подмосковья на улицу лучше не выходить. / Стало известно, почему Минобороны РФ не реагирует на израильские удары по Сирии. Секретное соглашение позволяет замалчивать даже униточжение комплексов С-300. / В Югорске глава ТСЖ проворовался на 260 тыс. рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter