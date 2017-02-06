В Воркуте 12-летние школьники зарезали сверстника / Уголовная ответственность им не грозит

Публикации за 06.02.17

В Коми возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя поселка Елецкий Воркуты. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). По данным следствия, 03 февраля после занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел.

В связи с этим были незамедлительно организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело. Вскоре было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали его тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В частности, в рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

Воркута, Иван Гридин

Воркута. Другие новости 06.02.17

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