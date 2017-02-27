Житель Абакана зарезал 8-летнего сына / И угодил под поезд

Публикации за 27.02.17

Днем 26 февраля в следственные органы СК России по Хакассии из дежурной части УМВД России по Абакану поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Дружбы Народов обнаружено тело 8-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 32-летний отец ребенка.

По предварительным данным, днем ранее мать уехала в Красноярск, оставив двух детей 8 и 3 лет с отцом, который в феврале 2017 года, пройдя курс лечения, выписался из психоневрологического диспансера. Рано утром 26 февраля отец нанес своему сыну удар ножом в шею. Ребенок скончался на месте происшествия. Подозреваемый, оставив тело убитого сына дома вместе с 3-летней дочерью, закрыл дверь и скрылся.

Спустя несколько часов тело подозреваемого было обнаружено на железнодорожных путях в районе станции Ташеба. Установлено, что мужчина попал под проходящий поезд. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива убийства. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 27.02.17

В Москве безбилетный пассажир ударил ножом водителя автобуса. / Красноярская школьница выжила после падения с пятого этажа. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. / Под Иркутском две школьницы погибли, упав с многоэтажки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»