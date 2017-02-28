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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.02.17

В Пензенской области убит 10-летний школьник / К расследованию подключились лучшие следователи

В Пензенской области убит 10-летний школьник К расследованию подключились лучшие следователи

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 10-летнего мальчика (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 27 февраля рядом с магазином на улице Полевая в городе Сурске.

Следователи установили, что ребенок возвращался домой после занятий у репетитора, но дома не появился. Тело мальчика обнаружил местный житель, который сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты регионального управления СК России. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз, направленных на установления точной причины смерти ребенка, а также конкретного лица причастного к совершению этого дерзкого преступления.

Кроме этого следователи проверяют на причастность к совершению преступления несколько местных жителей. Необходимо отметить, что в некоторых СМИ активно распространяется преждевременная информация, содержащая недостоверные сведения о ходе расследования данного уголовного дела. Хотелось бы напомнить, что вся объективная, а значит, достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 28.02.17

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