Под Пензой задержали убийцу 10-летнего мальчика / Мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза

Публикации за 01.03.17

В Пензенской области по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ) задержан 34-летний житель Городищенского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе расследования следователи СК изъяли видео с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали момент нападения на ребенка. На записях видно, как мужчина наносит мальчику многочисленные колото-резаные ранения. Продавцы опознали в нападавшем задержанного, сообщив, что незадолго до нападения он покупал спиртное.

Задержанный под давлением неопровержимых доказательств дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки на месте. В ближайшее время подозреваемый пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Кроме того, решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и будет предъявлено обвинение.

Как писал «Новый День», тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 27 февраля рядом с магазином на улице Полевая в городе Сурске. Следователи установили, что ребенок возвращался домой после занятий у репетитора, но дома не появился. Тело мальчика обнаружил местный житель, который сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 01.03.17

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