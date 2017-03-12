Беспорядки в Батуми: десятки раненых и задержанных

Публикации за 12.03.17

В грузинском Батуми минувшей ночью произошли крупные беспорядки, в результате которых десятки человек получили ранения. В ходе столкновений с полицией были сожжены несколько машин и повреждена городская инфраструктура. Власти заявляют о политической подоплеке событий.

Поводом для беспорядков стало задержание патрульными полицейскими двух водителей, которые, утверждая свою правоту, категорически отказались платить штрафы за неправильную парковку.

По данным портала Грузия-online, патрульная полиция оштрафовала одного из граждан гражданина на 200 лари. В субботу мужчина похоронил сына, и на пути с кладбища остановил машину у аптеки, так как его супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех дорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Водитель был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину.

Полицейские применили против них силу, надев наручники. Были также задержаны еще четверо местных граждан, которых перевезли в управление полиции Аджарии.

После этого у здания управления полиции в Батуми стихийно возник митинг с требованием освободить задержанных. Позже участники акции попытались ворваться в здание управления полиции, но вызванный спецназ не позволил им этого сделать, передает «Интерфакс».

После вмешательства спецназа акция переросла в беспорядки. Демонстранты жгли машины, рушили ограды, взрывали петарды и блокировали здание местной полиции, против них был применен слезоточивый газ и резиновые пули, отмечает Sputnik Грузия.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gDsxaWw1u38&rel=0">Video</a> Полиция применила слезоточивый газ

Жители Батуми заявляют, что полиция в последнее время жестко штрафует водителей. Участники акции требовали отставки главы местной полиции и освобождения задержанных.

После беспорядков в больницы Батуми поступили 33 человек, в том числе 15 полицейских. Как сообщил министр здравоохранения автономной республики Аджария Заала Микеладзе, пострадавшие получили травмы тупым предметом и после амбулаторного лечения все они выписаны из больницы.

Он также добавил, что медицинские учреждения покинули и трое пациентов с отравлением газом. По словам Микеладзе, на данный момент в стационаре остается только один пациент, предположительно с диагнозом «сотрясение мозга».

Глава правительства Аджарии (Грузия) Зураб Патарадзе заявил о значительном ущербе от ночных беспорядков в Батуми. «Минимум, сожжено десять автомобилей, в той локации, где происходили беспорядки, повреждена инфраструктура», – сказал он в эфире грузинской телекомпании «Имеди», уточняет «Интерфакс».

По словам Петарадзе, мэрия Батуми сейчас занимается подсчетом масштабов нанесенного городу ущерба. «Создана специальная комиссия, и в ближайшее время мы будем знать точные размеры ущерба», – отметил Патарадзе.

Сообщается, что в ходе беспорядков были задержаны порядка 40 человек. Как сообщил глава МВД Грузии, все лица, бывшие организаторами или участниками этого акта вандализма, будут наказаны по всей строгости закона.

По словам министра, полиция применила против участников акции адекватную и пропорциональную силу, и сейчас ситуация уже полностью находится под контролем полиции.

«Ситуация полностью под контролем. Полиция полностью контролирует ситуацию. Подобный хаос и любые беспорядки на территории Грузии произойти не могут», – подчеркнул глава МВД Грузии.

Председатель правительства Аджарии не исключает, что беспорядки в Батуми могли быть спровоцированы некоторыми политическими партиями. «Некоторые наши оппоненты, политические партии пытались перевести протест людей в крайне агрессивное русло. Этому есть свидетельства, поэтому надо дождаться результатов проходящего следствия», – сказал журналистам в воскресенье Патарадзе.

По данным аджарского правозащитника Тамаза Бакуридзе, «есть свидетельства, что представители партии «Единое национальное движение» находились среди агрессивно настроенной толпы.

Он отметил, что беспорядки назревали в Аджарии давно. «Центральные грузинские власти очень мало внимания уделяют проблемам Аджарии. Протест населения автономной республики нарастал, а вчерашние откровенно несправедливые и незаконные задержания полицейскими двух водителей стали последней каплей этого протеста», – сказал Бакуридзе.

В настоящее время в Батуми направляется премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он намерен ознакомится с ситуацией на месте и встретиться с представителями властей республики и правоохранителями.

Батуми, Анастасия Смирнова

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