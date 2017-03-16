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Скандалы и происшествия

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Публикации за 16.03.17

Сибирский физик провел несколько лет в рабстве в Казахстане / Следователи проводят проверку
Фото: temakazan.ru

Сибирский физик провел несколько лет в рабстве в Казахстане Следователи проводят проверку

В Казахстане нашелся физик-ядерщик, которого разыскивали в Новосибирске несколько лет назад. Оказалось, что мужчина попал в рабство, после нескольких неудачных попыток ему все-таки удалось совершить побег.

54-летний Юрий Образцов до 2013 года работал физиком-ядерщиком в институте Новосибирского отделения РАН. В 2014 он отправился по делам в Казахстан и пропал. Его брат обратился в полицию, Образцова искали на территории Новосибирской области, но поиски не увенчались успехом.

10 марта текущего года сотрудники одного из торговых центров Алма-Аты обратили внимание на мужчину, который весь день просидел на скамейке. Документов у него при себе не оказалось, к тому же он был истощен и страдал от провалов в памяти. Мужчина смог назвать имена нескольких родственников и коллег. Фотографию Юрия разместили в социальных сетях.

По словам Образцова, последние несколько лет его держали в рабстве в фермерском хозяйстве. Мужчине удалось сбежать, он пожаловался на ужасные условия содержания и систематические избиения.

В настоящее время местные жители, приютившие физика, связались с братом Юрия. Новосибирская полиция отправила в Казахстан документы, необходимые для возвращения россиянина на родину.

Тем временем, новосибирское отделение СКР организовало доследственную проверку по факту использования рабского труда гражданина России.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 16.03.17

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