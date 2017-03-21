Полиция Казахстана опровергла историю сибирского физика о рабстве / Мужчина состоит на учете в психдиспансере

Публикации за 21.03.17

Новосибирский физик Юрий Образцов вернулся на родину после трехлетнего пребывания в Казахстане, где, по его словам, был насильно удержан в плену. Однако в МВД республики историю, рассказанную мужчиной, опровергли, а также сообщили, что сибиряк страдает параноидной шизофренией и не может точно сказать, где он провел последние три года.

Полицейские Казахстана провели проверку информации, полученной от Юрия Образцова, об этом сообщил представитель МВД республики Алмас Садубаев на своей странице в Facebook. В частности, выяснилось, что россиянин состоит на психдиспансерном учете в Новосибирской области с диагнозом «шизофрения параноидная». В ходе беседы с медиками физик рассказал, что путешествовал автостопом и пешком по стране. Пояснить с кем он общался в этом время и где проживал Образцов не смог.

Кроме того, правоохранители Казахстана провели судебно-медицинскую экспертизу, которая показала отсутствие телесных повреждений у новосибирца. Первоначально в своей истории мужчина упоминал, что на ферме, где его держали в плену, он подвергался избиениям. Нашедшие мужчину люди утверждали, что у него сломана нога, нос и уши, пишет портал Сибкрай.ru.

Напомним, 10 марта сотрудники одного из торговых центров Алма-Аты обратили внимание на мужчину, который весь день просидел на скамейке. Документов у него при себе не оказалось, к тому же он был истощен и страдал от провалов в памяти. Мужчина смог назвать имена нескольких родственников и коллег. Фотографию Юрия разместили в социальных сетях. Выяснилось, что в 2014 он отправился по делам в Казахстан и пропал. Его брат обратился в полицию, Образцова искали на территории Новосибирской области, но поиски не увенчались успехом.

Вернуться на родину физик сразу не мог из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. Все сведения, необходимые для оформления документов, новосибирские полицейские направили российскому консулу в Казахстан.

В настоящее время Образцов вернулся в Новосибирск, где следователи устанавливают все обстоятельства его исчезновения и подробности последних трех лет жизни. По словам новосибирских правоохранителей, розыскное дело вскоре будет прекращено. Досудебное расследование в Казахстане также продолжается.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

Алма-Ата. Другие новости 21.03.17

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