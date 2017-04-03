В районах Забайкалья объявили режим ЧС из-за пожаров / Регион не получил на охрану лесов более 420 млн рублей

Публикации за 03.04.17

В двух районах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации ввиду лесных пожаров. Как сообщили в Минприроды региона, он действует в Читинском и Хилокском районах. «Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» … с 1 апреля с 14:00 введен режим ЧС в Читинском районе… Кроме того, постановлением главы муниципального района «Хилокский район» № 258 со 2 апреля введен режим ЧС в Хилокском районе», – говорится в сообщении ведомства.

В связи со сложившейся ситуацией органы местного самоуправления получили рекомендацию обеспечить ликвидацию возникающих возгораний, а также ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них автомобилей. Кроме того, предупреждает ведомство, в условиях сложившейся пожароопасной обстановки «первостепенной задачей не только органов власти всех уровней, но и граждан, является соблюдение требований пожарной безопасности».

«В этих целях гражданам, в частности, необходимо выполнять запрет, установленный органами местного самоуправления на выжигание сухой травы, сжигание мусора», – сообщает минприроды Забайкалья.

Отметим, что на утро 3 апреля в Хилокском районе удалось локализовать возгорания близ сел Хушенга, Харагун и Линево Озеро. Угрозы населенным пунктам нет. Стоит также отметить, что 3 апреля пожароопасный сезон был открыт еще в шести районах Забайкальского края. Вцелом данный режим действует в 27 районах региона (из 31), сообщили в пресс-службе Минприроды края.

Кроме того, отмечается, что в течение пяти часов общая площадь природных пожаров увеличилась в полтора раза – с 1,4 тыс. га до 2,2 тыс. га, из них 2 тысячи 38 га приходятся на лес. Распространению огня способствует сильный ветер и отсутствие осадков. Количество очагов лесных пожаров увеличилось до 20. В тушении задействовано 323 человека и 66 единиц техники.

Прокуратура Забайкалья держит ситуацию на контроле. В частности, губернатор региона Наталья Жданова и её первый заместитель Александр Кулаков получили предупреждения об ответственности, в том числе и уголовной. Как предает «ЗабТВ», об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Александр Трухин.

По словам прокурора, в Забайкалье до сих пор не утвержден сводный план тушения лесных пожаров. Документ, по его словам, не утвержден губернатором края и не согласован с Рослесхозом. Помимо отсутствия плана, уточнил прокурор, в крае есть и другие проблемы. В Забайкалье до сих пор не укомплектована штатная численность Забайкаллесхоза, читинской базы авиационной охраны лесов, работники ответственных ведомств прошли обучение, вакцинацию и медицинские осмотры. Недостаточно спецтехники, инвентаря, одежды и продуктов питания для огнеборцев.

«В частности, по нормативной штатной численности у нас в тушении пожаров должно участвовать более 600 десантников-парашютистов. Всего утверждено по штату чуть менее 200. Те же самые проблемы и с Забайкаллесхозом. Должно быть порядка двух тысяч работников участвовать в тушении лесных пожаров, а их кратно меньше», – рассказал Александр Трухин.

Ранее прокуратура Забайкальского края сделала заявление, что уполномоченные органы и учреждения региона не готовы к сезону природных пожаров, напоминает «ЗабMedia». По данным надзорного ведомства, из федерального бюджета на полномочия по охране лесов от пожаров край недополучил более 420 млн рублей. Имеется задолженность за тушение лесных пожаров в 2016 году (108 млн рублей). Из бюджета края на эти цели выделено 70 млн рублей при потребности в 140 млн рублей.

Чита, Иван Гридин

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