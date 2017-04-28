Пожары уничтожили более 20 домов в Иркутской области / Эвакуирован поселок, в регионе введен режим ЧС

Публикации за 28.04.17

В Иркутской области из-за природных пожаров и сильного ветра введен режим ЧС. Ситуация приобрела серьезный оборот. Огонь уже уничтожил более 20 жилых домов в двух населенных пунктах – Бубновке и Вершине.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, из послека Бубновка в Киренском районе спасатели эвакуировали на суднах с воздушной подушкой более 450 жителей. Никто из них не пострадал, людей разместили в подготовленных пунктах временного размещения. Там их обеспечили продуктами питания и теплыми вещами. Как пишет Irk.ru, тушение пожара, который уже уничтожил 17 домов, осложняет порывистый ветер, превышающий скорость 25 метров в секунду.

В ведомстве уточнили, что из-за ледохода на реке Лена Бубновка отрезана от «большой земли», потому нарастить наземную группировку противопожарных сил и перебросить деревню дополнительную тяжелую инженерную технику не представляется возможным. Распространение огня по населенному пункту сдерживают два пожарных расчета областной противопожарной службы.

Кроме того, стало известно, что, по предварительной информации, сегодня, 28 апреля, в деревне Вершина Аларского района сгорело восемь домов и один магазин, сообщили в пресс-службе Федеральной авиалесоохраны. В ведомстве отметили, что причиной возгорания стал пал сухой травы, а не лесной пожар. Информация о происшествии уточняется.

По данным на утро 28 апреля на землях лесного фонда Иркутской области действует 18 лесных пожаров на площади 753,9 гектара, из них локализовано 15 на площади 469 гектара. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8 800 100-94-00.

Иркутск, Иван Гридин

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