Минобороны проверит достоверность видео казни «российского разведчика» / «Если это случилось, то мало не покажется никому»

Публикации за 09.05.17

Министерство обороны РФ проверит распространенную боевиками запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» (ИГ) информацию о том, что они казнили якобы российского полковника ФСБ Евгения Петренко. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Как передает «Интерфакс», ранее террористы распространили видеоролик с записью расправы. «Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты ее станут известны», – сказал Озеров.

Он также отметил, что сам не располагает информацией о содержании и степени достоверности данной видеозаписи. Тем не менее, «в любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания», уверен сенатор. Он также подчеркнул, что для проверки распространенных террористами сведений «можно запросить всех командиров воинских частей, которые находятся на территории Сирии». «Если это случилось, то мало не покажется никому», – заверил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.05.17

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