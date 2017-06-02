В Сибири за сутки площадь лесных пожаров выросла вдвое

За минувшие сутки в Сибири более чем в два раза возросла площадь лесных пожаров – с 13 тысяч гектаров до 30 тысяч гектаров. Самые масштабные возгорания зафиксированы в Иркутской области и Забайкалье.

Лес горит в России в этом году с конца марта. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Забайкальского края, а также частично в Иркутской области и Республики Туве, сообщается на сайте «Авиалесоохраны».

Так с 1 по 2 июня в Иркутской области площадь лесных пожаров увеличилась с 5,4 тысячи до 19 тысяч гектаров, в Забайкалье – с пяти до 7,6 тысячи, в Туве – с 1,6 тысячи до 2,5 тысячи, в Бурятии – с 81 до 134 гектаров. Кроме того, в Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае горит около 560 гектаров леса.

Сотрудники МЧС ведут круглосуточную работу по ликвидации возгораний. В Иркутской области к настоящему моменту потушено восемь крупных пожаров, еще три локализованы. В Бурятии зарегистрировано пять новых очагов огня, из них три локализованы. В Красноярском крае действует только один пожар, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 728 лесных пожаров на общей площади почти 39 тысяч гектаров.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 02.06.17

Убийца подмосковного таксиста нашелся в Белорусси. / СКР проверяет аварию автобусов, в которой пострадало 8 детей. / В Химках обнаружены одуванчики-мутанты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»