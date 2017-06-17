Скончался экс-канцлер Германии

На 88-м году жизни умер Гельмут Коль, одна из знаковых фигур германской политики времен «холодной войны». Во всем мире Коль известен как архитектор объединенной Германии, наставник Ангелы Меркель и один из самых влиятельных лидеров в современной истории страны. Сообщение о смерти подтвердил глава МИД ФРГ.

«Мы скорбим», – появилось скупое сообщение в Twitter «Христианско-демократического союза» (ХДС), партии, которую Коль возглавлял 25 лет. С именем Коля связано объединение Германии, вывод из страны советских войск и падение Берлинской стены. Иными словами, Коль неразрывно связан со знаковыми событиями, которые определяют политическую идентичность современных немцев.

Как напоминает «Газета», а посту канцлера он находился 16 лет, с 1982-го по 1998-й. Это самый большой срок пребывания на этом посту после Отто Бисмарка.

Отметим, что, на официальном сайте Бундестага на момент публикации данного материала не появилось какого-либо сообщения о случившемся. Впрочем, поисковой запрос тоже ничего не дал: официальный ресурс правительства Германии «не знает» ничего о Гельмуте Коле.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 16.06.17

Куница не пройдет. «Новый День» дожал министра туризма Крыма. / Навальный выторговал себе 5 дней свободы: арест скостили до 25 суток. / МВД возмущено: полиция не проводила экспертизу по делу «пьяного» мальчика. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»