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Скандалы и происшествия

В Сирии погиб российский генерал

В Сирии погиб российский генерал
Валерий Асапов, фото пресс-службы Законодательного собрания Приморского края

В результате обстрела террористами командного пункта в Сирии смертельное ранение получил генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Асапов был старшим группы российских военных советников, он консультировал сирийские войска, ведущие бои против террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство» в районе города Дейр-эз-Зор при поддержке ВКС России. Генерал-лейтенант был смертельно ранен в ходе минометного обстрела, заявили в военном ведомстве.

Командованием было принято решение представить погибшего к высокой государственной награде посмертно, он будет награжден Орденом Мужества, передает РИА «Новости». Похоронят генерала в Москве.

Валерий Асапов участвовал в операциях в Чечне, Абхазии, Южной Осетии, последние годы он служил на Дальнем Востоке, в Сирию на борьбу с террористами направился в феврале 2017 года.

С начала российской военной операции в арабской республике число погибших военнослужащих, по официальным данным Минобороны, составило 37 человек.

Дейр-эз-Зор, Служба информации РИА «Новый День»

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