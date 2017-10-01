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Скандалы и происшествия

В Москве от полученных в Сирии ран умер комбриг морской пехоты

В Москве от полученных в Сирии ран умер комбриг морской пехоты
Фото: Минобороны РФ

Полковник, командир 61-й бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин скончался 30 сентября в Москве от полученных в Сирии ран. Он умер 30 сентября.

«Да, действительно, это произошло», – заявил близкий к штабу Северного флота источник радиостанции «Говорит Москва». «От полученных ранений скончался комбриг морской пехоты, полковник В. Федянин. В ходе военной операции в Сирии, после подрыва на фугасе, получил серьёзные ранения командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин. От полученных ран, несовместимых с жизнью, полковник Валерий Федянин скончался в госпитале имени Бурденко. Похоронен комбриг будет на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Москва) во вторник, 3-го октября», – сообщает сообщество «Заполярная вертикаль» во «ВКонтакте».

Дальневосточный портал Dеita.ru сообщал 25 сентября, что во время минометного обстрела, во время которого генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов, «серьезно пострадал» полковник Валерий Федянин. По данным портала, Федянин был не из Киркенесской бригады, а «из бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке».

Минобороны официально смерть Федянина пока не подтвердило.

Москва, Иван Гридин

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