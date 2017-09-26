Бомбардировка авиации РФ по позициям террористов в Идлибе попала на видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео атаки штурмовиками и бомбардировщиками ВКС по группировке боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Авиагруппы нанесли удар в сирийской провинции Идлиб.

Российские военные провели разведку беспилотниками, а также получили подтверждение координат позиций террористов по другим каналам, передает РИА «Новости». В результате за сутки авиация нанесла 10 ударов по объектам ИГ (организация запрещена законами РФ).

По информации Минобороны РФ, подземные базы боевиков были расположены вдали от населенных пунктов. Там находились склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей».

Вместе с тем в военном ведомстве опровергли сообщения британской «Обсерватории по правам человека в Сирии», которая заявила, что российские авиагруппы якобы бомбили населенные пункты. В Минобороны подчеркнули, что подобные сообщения, сделанные со ссылкой на анонимные источники, традиционно голословны и служат «информационным прикрытием» действий боевиков ан-Нусры (запрещенная в России организация) и примкнувших к ней группировок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.17

Новосибирский губернатора не стал комментировать свою возможную отставку. / Под Севастополем неисправный прогулочный катер подавал сигналы бедствия криками и жестами пассажиров. / В Алуште «заботливый» крымчанин плотно подсел на банковскую карту соседа-пенсионера. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»