Близкие погибших в крушении самолета «Когалымавиа» подали иск на 93 млрд рублей

Родственники погибших в авиакатастрофе самолета A321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом подали коллективный иск на сумму 93 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.

«Иск был подан сегодня. Ответчиками по иску заявлены страховые компании «Ингосстрах» и «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», туристическая компания Brisco, российская авиакомпания «Когалымавиа», а также компания «Эиркап», – цитирует Хиль РБК. Представитель суда добавила, что сумма искового заявления составила 93 млрд 158 млн 880 тысяч рублей, что соответствует 1 млрд 383 млн евро.

По ее словам, заявителями значатся 118 человек. Суд должен вынести решение о принятии иска в течение пяти рабочих дней.

Ранее адвокат потерпевших заявлял, что коллективный иск о компенсациях намеревались подать 149 человек. Родственники жертв катастрофы уверяли, что получили «мизерные гроши» и «вольные суммы», происхождение которых неизвестно. При этом «по настоянию страховых компаний» часть потерпевших заключила с соответчиками мировые соглашения на суммы от 600 тысяч до 2 млн рублей. Тогда как согласно Монреальской конвенции, принятой в 2005 году Египтом, на территории которого произошла трагедия, минимальная компенсация должна составлять 9 млн рублей.

Напомним, авиаперевозки между Россией и Египтом были заблокированы осенью 2015 года, после того как над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на его борту. Позже российские спецслужбы заявили, что катастрофа произошла в результате террористического акта.

Москва, Зоя Осколкова

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