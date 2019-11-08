Названо имя террориста, причастного к крушению российского А321 в Египте

Гражданин Австралии Халед Хаят, обвиняемый в подготовке теракта на авиарейсе Сидней – Дубай, назвал имя террориста, который причастен к крушению российского А321 авиакомпании «Когалымавиа». Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR со ссылкой на материалы расследования.

По данным датских журналистов, Хаят, который был задержан в 2017 году, рассказал на допросе, что за организацией несостоявшегося теракта стояли Базил Хассан (настоящее имя Мухаммед Базил) и брат Хаята, Терек. При этом задержанный заявил, что те же люди стоят и за авиакатастрофой над Египтом. Хаят добавил, что террористы в обоих случаях хотели применить один и тот же метод организации теракта.

Базил Хасан является гражданином Дании. По данным американских спецслужб, он работает на запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство». Хасан играет немаловажную роль в планировании операций за территорией, подконтрольной террористам.

Напомним, в ноябре 2015 года над Синаем произошла авиакатастрофа российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал полет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Полеты российских самолетов на египетские курорты на Красном море были прекращены. Для возобновления регулярного авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности. В апреле 2018 года Россия возобновила авиасообщение. Пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 08.11.19

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