В Ираке по подозрению в терроризме задержаны более 500 россиянок

Правоохранительные органы Ирака задержали сотни женщин из России, подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство»*.

«512 россиянок и 200 азербайджанок были в качестве членов ИГ* задержаны и заключены под стражу иракскими силовиками», – написала в своем микроблоге Twitter депутат иракского парламента Виян Дахил.

Арест произвели иракские силовики после того, как города Мосул и Таль-Афар, считавшиеся оплотами террористов, были освобождены от влияния боевиков ИГ*, пишет DW.

Власти Ирака официально не подтверждали информацию о задержании граждан России.

После разгрома террористов в Мосуле и Таль-Афаре сообщалось о задержании более 1,5 тысяч женщин, которых обвиняют в пособничестве боевикам ИГИЛ. Иракские силовики считают, что в северной и западной частях страны остались «спящие ячейки» террористов.

*«Исламское государство», ИГИЛ, ИГ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Багдад, Зоя Осколкова

Багдад. Другие новости 09.11.17

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