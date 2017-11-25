В Египте уничтожены 30 причастных к атаке на мечеть террористов и их оружейные склады МИД призвал россиян к осторожности после теракта

Египетские силовики в ходе спецоперации на Синае уничтожили 30 боевиков, причастных к теракту в мечети на севере полуострова, и несколько складов с оружием и боеприпасами. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на официального представителя Минобороны страны Тамера Рифаи.

По информации телеканала Sky News Arabia, террористы были уничтожены в населенном пункте Эр-Рисан в центральной части полуострова. В настоящий момент полицейские ищут тренировочные лагеря, в которых готовились террористические атаки.

Помимо этого, по данным телеканала Al Arabiya, беспилотники вооруженных сил Египта разбили несколько транспортных средств, участвовавших в кровавом нападении на мирных граждан, и базы боевиков с оружием и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что беспилотники уничтожили 15 террористов, причастных к атаке на мечеть. Удары были нанесены по двум джипам с боевиками на севере полуострова, в пустыне рядом с деревней Аль-Равда в районе Эль-Ариша.

Как сообщал «Новый День», жертвами самого кровавого теракта в истории Египта стали 235 человек, более 100 человек пострадали. Нападение было совершено во время пятничной молитвы в мечети Эр-Рауда в населенном пункте Бир аль-Абед, расположенном неподалеку от столицы провинции Северный Синай. Террористы подорвали бомбу во время богослужения, а потом открыли огонь из автоматического оружия по разбегающимся людям. В атаке участвовали 6 боевиков, которым удалось скрыться.

Власти Египта после нападения на мечеть объявили трехдневный траур и ввели чрезвычайное положение.

После теракта Ростуризм призвал россиян учитывать риски при планировании поездок в Египет, напомнив, что авиасообщение с этим североафриканским государством было приостановлено с 6 ноября 2015 года, после того как террористы взорвали российский самолет А-321. В результате теракта погибли 224 человека. После той страшной атаки также была запрещена продажа турпутевок в Египет.

МИД РФ, в свою очередь, вновь рекомендовал российским гражданам, находящимся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности.

Каир, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Каир, Москва. Другие новости 24.11.17

Пожизненная дисквалификация: Россию лишили первого места на Олимпиаде в Сочи. / После масштабного теракта в Каире введен режим ЧП. Путин предложил помощь. / Теракт в египетской мечети: число погибших выросло до 235. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»