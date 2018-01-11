Глава СПЧ просит СКР проверить законность задержания правозащитника «Мемориала» в Чечне

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку по факту задержания главы центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева. Правозащитника арестовали по подозрению в хранении наркотиков.

Федотов считает, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью. Наркотические вещества, найденные в автомобиле Титиева, могли быть подброшены.

«Совершенно недопустимо, когда человека преследуют за его правозащитную деятельность. Хочу заметить, что защита прав и свобод человека и гражданина является первейшей обязанностью государства, и представлять правозащитника в качестве врага государства как минимум антиконституционно», – говорится в сообщении на сайте СПЧ. «Государство всячески должно поддерживать правозащитную деятельность, а не пытаться наказывать правозащитников», – заявил Федотов.

В свою очередь руководитель программы «Горячие точки» ПЦ «Мемориал» Олег Орлов утверждает, что уголовное дело против Титиева – это попытка расправы за его правозащитную деятельность. «По нашим сведениям, 9 и 10 января оперативные сотрудники Курчалоевского отдела полиции, пытаясь склонить Титиева к самооговору, в разговорах с ним неоднократно угрожали «серьезными неприятностями» его родственникам», – сообщает «Мемориал».

В центре заявили, что полицейские приходили в дом правозащитника, вели себя грубо с членами семьи его брата Якуба Титиева, выгнали людей из дома на улицу, а затем заперли дверь. Стражи порядка заявили, что разыскивают Якуба и двадцативосьмилетнего сына Оюба, Бекхана. Орлов считает, что правоохранители хотят использовать родных Титиева в качестве «заложников».

Напомним, Титиев был задержан 9 января. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Приобретение, изготовление, хранение наркотиков».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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