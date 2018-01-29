В Кемерове мать-наркоманка зарезала 1,5-годовалого ребенка, приняв за опасную куклу

Сотрудники следственных органов СКР по Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы областного центра. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, ее обвиняют в «убийстве малолетнего ребенка» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 26 января в одной из квартир Заводского района областного центра обнаружено тело полуторагодовалого ребенка с признаками насильственной смерти. В квартире также находилась 39-летняя мать ребенка, которая была в состоянии сильного наркотического опьянения, показали результаты медицинского освидетельствования.

Установлено, что семья проживала в съемной квартире. Накануне случившегося женщина выслала подруге SMS-сообщение. Та посчитала, что с ней произошла беда, и обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка смогли допросить подозреваемую только через несколько часов.

Женщина пояснила, что после употребления наркотиков ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой идет опасность. Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений. В ходе предварительного расследования состоится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна установить отдавала или нет, подозреваемая отчет в своих действиях. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении обвиняемой под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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