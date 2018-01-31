В Геленджике поймали задушившую двух младенцев мать

Краснодарским следователям удалось установить женщину, которую подозревают в убийстве двух своих новорожденных детей. Как сообщили в пресс-службе СКР, в октябре 2009 года в Геленджике было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного мальчика возле мусорных баков на улице Херсонская (ст.106 УК РФ).

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти младенца стала асфиксия. В декабре 2013 года в мусорном контейнере на улице Островского в Геленджике был обнаружен труп новорожденной девочки, смерть которой также наступила в результате асфиксии. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

Данные преступления, совершенные в условиях неочевидности, длительное время оставались нераскрытыми. Однако следователи сумели установить не только личность женщины, совершившей данные преступления, но и то, что она является матерью обоих детей.

В рамках расследования уголовного дела были установлены генетические профили матери и новорожденных. Кроме того, следователь проверил на возможную причастность к преступлениям порядка 100 женщин. Генетические анализы показали, что генотип одной из женщин совпал со следами, обнаруженными на месте обоих преступлений, и что она является матерью детей, чьи тела были обнаружены на помойках.

По версии следствия, в октябре 2009 года она родила в домашних условиях жизнеспособного мальчика, так как он не был желанным. О своей беременности женщина никому не сообщала и на медицинских учетах не состояла. Она же в конце 2013 года родила девочку и задушила ее по той же причине. О совершенных преступлениях роженица никому не сообщала.

Женщина дает показания, следователь устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Геленджик, Иван Гридин

Геленджик. Другие новости 31.01.18

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