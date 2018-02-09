В Сирии боевики «смыли» построенный российскими военными мост через Евфрат

На востоке Сирии разрушился мост через Евфрат, наведенный российскими военнослужащими осенью 2017 года. По мнению Минобороны России, диверсию устроили оппозиционные формирования, подконтрольные международной коалиции во главе с США.

210-метровый мост был построен у города Дейр-эз-Зор. Переправа выдерживала проход тяжелой бронетехники – танков, БМП и реактивных систем залпового огня. В начале января уровень воды в Евфрате резко поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза, в результате мост был разрушен, пишет газета «Красная звезда».

Никакие природные явления не могли привести к столь значительному повышению уровня воды. Сильных осадков не наблюдалось. «Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», – пишет официальный печатный орган оборонного ведомства.

В то же время никакой технической необходимости в том, чтобы сбрасывать столько воды с дамбы, не было. Вероятно, у действий коалиции были другие цели. «Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата», – заключили в Минобороны.

Дамаск, Служба информации РИА «Новый День»

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