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Среда, 21 марта 2018, 09:45 мск

Скандалы и происшествия

На месте ликвидации группы боевиков в Чечне нашли оружие и боеприпасы

Фото: Минобороны РФ

В Чечне силовики блокировали, а затем уничтожили четверых участников незаконного вооруженного формирования. Спецоперация проходила на границе с Ингушетией, сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской республике.

«При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22:00 была обнаружена и блокирована группа боевиков. Сотрудниками МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожено», – говорится в сообщении.

Среди силовиков никто не пострадал. На месте ликвидации боевиков были обнаружены оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 21.03.18

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