Россия понесла новые потери в Сирии: в бою погибли 4 военнослужащих Еще трое россиян ранены

Минобороны России сообщило о гибели четверых российских военнослужащих в Сирии в результате нападения террористов. По данным ведомства, двое военных советников погибли на месте, еще двое скончались в госпитале от полученных ранений.

Боевики ночью атаковали артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор. В нападении участвовали несколько мобильных групп террористов, сообщили в Минобороны.

В результате обстрела на месте погибли два российских военных советника, которые управляли огнем сирийской батареи. Еще пятеро военнослужащих ВС РФ получили ранения и были доставлены в российский военный госпиталь. Однако военным медикам не удалось спасти жизни двух раненых российских военных, говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Отмечается, что все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

После нападения террористов завязался бой, в ходе которого сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными российскими советниками уничтожили 43 боевика и 6 внедорожников с крупнокалиберным оружием, уточнили в Минобороны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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