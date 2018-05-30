В Поволжье психбольную судимую мать заподозрили в убийстве трехлетнего сына

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели 3-летнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе СКР, тело мальчика было обнаружено 28 мая в одном из частных домовладений в поселке Дудаченский Фроловского района области. Судмедэксперт сделал вывод, что ребенок умер в результате тупой травмы живота, которая привела к разрыву внутренних органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч.4 ст.111 УК РФ). Следователи установили, что ребенок скончался в присутствии матери. Она пояснила следователям, что за день до трагедии она забрала сына из другого города, где он гостил у родственницы. По пути домой мальчик почувствовал себя плохо, потому она дала ему таблетку и уложила спать, а утром обнаружила его без признаков жизни.

Вместе с тем, экспертиза показала, что причиной смерти мальчика стал разрыв внутренних органов из-за сильнейшего удара. Кроме того, на теле ребенка были обнаружены множественные синяки и ссадины. Было также установлено, что мать ребенка состоит на специализированном учете в связи с психическим заболеванием. Ранее женщина попадала в поле зрения органов системы профилактики и была лишена родительских прав в отношении троих детей. Более того, женщина судима за «ложный донос».

Следователи устанавливают все обстоятельства получения смертельной травмы ребенком, а также лиц, возможно причастных к его гибели. Расследование уголовного дела продолжается.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 30.05.18

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