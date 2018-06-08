В Назрани боевики взяли в заложники женщину с ребенком

В Назрани силовики проводят контртеррористическую операцию, в ходе которой один из боевиков, оказавших вооруженное сопротивление был ликвидирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В Назрани ранним утром в пятницу силовики заблокировали двоих боевиков. Ведутся переговоры об их добровольной сдаче», – сказал собеседник агентства. «На предложение сложить оружие и сдаться боевики открыли огонь по силовикам. В результате боестолкновения один из нападавших был ликвидирован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах Ингушетии.

По данным местных СМИ, боевики взяли в заложники женщину с ребенком. Спецоперация продолжается.

Назрань, Иван Гридин

Назрань. Другие новости 08.06.18

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