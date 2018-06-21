Радовавшемуся краху СССР Кикабидзе напомнили о его происхождении: «Был бы тогда малоизвестным певцом с окраины»

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который ранее признался, что был рад распаду Советского Союза. По словам члена Совфеда, только благодаря СССР артист стал известным и популярным.

Кикабидзе накануне в интервью «Немецкой волне» заявил, что сильно обрадовался, когда перестал существовать Советский Союз, и «даже стол накрыл», добавив, что ненавидит герб СССР. При этом актер заявил, что в советские время люди уважительнее относились друг к другу, чем сейчас. Кроме того, он высказал мнение, что Россия сегодня движется по пути распада СССР.

Пушков в ответ написал в своем твиттере: «Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы». По мнению сенатора, актер «годы набрал, мудрости – нет».

Режиссер и первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко счел высказывание Кикабидзе странным и вызывающим удивление. «Известность он получил в Советском Союзе. Не в Грузии, а в Советском Союзе. Поэтому заявление это, по меньшей мере, странное. Если он не любил Советский Союз – может быть. Но не понимать, что сделал для него Советский Союз, он не может», – сказал Бортко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Кикабидзе стал известен в советские годы в качестве актера и певца по таким фильмам, как «Мимино», «Не горюй!», «Пропавшая экспедиция», «Совсем пропащий», «ТАСС уполномочен заявить».

Артист перестал ездить в Россию после грузино-осетинского военного конфликта в 2008 году и признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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