В Белоруссии автобус с россиянами вылетел с трассы

В Витебской области Белоруссии недалеко от Орши перевернулся туристический автобус, следовавший по маршруту Киев – Таллин, сообщает РИА «Новости». В нем находились граждане России, Украины и Молдавии.

«ДТП с автобусом международного сообщения Киев – Таллин, на борту которого находились 53 человека – граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4:30 2 августа», – заявили в Госавтоинспекции Витебска. По предварительным данным, водитель уснул за рулём. Из-за этого на 186-м километре автодороги М8 автобус наехал на столб, после чего опрокинулся на бок в кювет. В результате инцидента обошлось без тяжелых травм.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 02.08.18

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