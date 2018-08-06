Мощное землетрясение на курорте в Индонезии: почти сотня погибших, тысячи разрушенных домов Сведений о пострадавших россиянах пока нет

Число погибших в результате мощного землетрясения на пополярном среди туристов индонезийском острове Ломбок достигло 91 человека, передает AP со ссылкой на местные власти. Различные травмы получили более сотни человек. Точных сведений о личностях жертв нет. В посольстве России в Индонезии заявили, что в дипмиссию информация о пострадавших россиянах пока не поступала.

Представители Национального департамента по борьбе со стихийными бедствиями заявили, что количество погибших может вырасти после того, как спасатели доберутся до всех пострадавших от удара стихии территорий. На территории острова зафиксированы серьезные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры: в руины превратились тысячи домов и построек. Кроме того, возникли перебои в электроснабжении.

По данным индонезийских властей, с острова Ломбок, где находился эпицентр землетрясения, и близ расположенных островов эвакуированы не менее 800 человек, в основном – туристы, еще несколько сотен человек ждут эвакуации.

Подземный толчок магнитудой 7 был зарегистрирован сейсмологами днем 5 августа. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10,5 км на севере Ломбока. Сильные точки ощущались на соседних островах Бали и Сумба, а также в провинции Ява. Первоначально сообщалось об опасности возникновения цунами, но позднее данное предупреждение было отменено.

Джакарта, служба информации РИА «Новый День»

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