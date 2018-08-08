В России подняли на смех случайный пуск ВВС Испании боевой ракеты в Эстонии

Сенатор Алексей Пушков шуткой отреагировал на инцидент с испанским истребителем, который во время учений по ошибке выпустил боевую ракету в небе над Эстонией.

Политик дал совет властям прибалтийской страны усиленно наблюдать за самолетами НАТО, а не за российской авиацией. «Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят», – написал член Совфеда в своем твиттере. По словам Пушкова, эстонцам нужно «следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолетами НАТО».

Днем 7 августа испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000, входящий в миссию НАТО, произвел случайный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM во время учений к северу от города Отепя, примерно в 80-100 километрах от границы с Россией.

В штабе ВВС Эстонии не исключили, что у ракеты не сработал режим самоунижтожения, и она могла упасть за землю в 40 километрах к северу от города Тарту. Эстонские военнослужащие в настоящее время ищут ракету. Местных жителей, которые ее обнаружат, попросили не трогать и не приближаться к ней, а сразу обратиться в экстренные службы.

В то же время эстонские военные допустили, что ракета могла упасть на территории России.

На время расследования инцидента испанские ВВС отстранили от боевого дежурства в Прибалтике. Их миссию продолжит португальская авиация.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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