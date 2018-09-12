В курортной Анталье произошло сильное землетрясение

Землетрясение произошло утром в среду, 12 сентября, в турецкой курортной провинции Анталья.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в 09:21 по местному времени (совпадает с московским) в районе Кумулджа, в 103 км к западу от города Анталья. Эпицентр землетрясения находился на глубине 40 километров.

О жертвах и разрушениях информации пока не поступало. Землетрясение ощущалось на курортах Текирова, Кемер, Белек и в самой Анталье.

Чуть позднее в анталийском регионе были зарегистрированы еще три подземных толчка магнитудой 3-3,7.

Анталья, служба информации РИА «Новый День»

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