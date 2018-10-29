Под Брянском погибла основательница Всемирного фонда дикой природы в России

Одна из основательниц Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России американка Лора Уильямс погибла в Брянской области, где она проживала со своей семьей. По словам ее супруга, женщина скончалась в результате несчастного случая.

Лора Уильямс прибыла в Россию в 1993 году, чтобы реализовывать в стране природоохранные программы фонда. В последнее время она развивала проект «Человек и лошадь».

«Лора ушла. Навсегда. Несчастный случай при обучении лошади. Похороны в деревне Чухраи Брянской области во вторник, 30 октября, в час дня», – написал на своей странице в Facebook муж погибшей Игорь Шпиленок.

В Брянскую область Уильямс переехала для реализации программы «Брянский лес». «Любовь Лоры к природе не знала границ: за время жизни в России она поучаствовала и в сохранении природы Камчатки, переехав с семьей, мужем и двумя сыновьями, в город Елизово, чтобы наладить работу по программам WWF России», – рассказали РИА «Новости» в фонде.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

Брянск. Другие новости 29.10.18

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