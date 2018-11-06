В СМИ появилось опровержение гибели шести бойцов ЧВК Вагнера в Сирии

В Сирии в результате взрыва в бывшем здании криминальной полиции погибли 11 человек, включая предположительно шестеро бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на источник. Отметим, что эту частную военную компанию связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако сам предприниматель связь отрицает.

По данным источника «Новой газеты», взрыв прогремел 4 ноября в здании, расположенном на трассе Дамаск – Дейр-эз-Зор. В настоящее время в этом месте дислоцируется одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии, в которую входят сирийские добровольцы и «российские военные советники», сообщил собеседник издания.

Газета сообщила, что в МИД России уже направлен запрос с просьбой рассказать о россиянах, пострадавших в этом инциденте.

Между тем Федеральное агентство новостей (ФАН), которое связывают с Пригожиным, отмечает, что аналогичная новость была ранее размещена на сайте Сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), который перепечатал опубликованную еще 2 ноября информацию в антиправительственных сирийских СМИ. Специальные корреспонденты ФАН в Сирии сообщили, что, по их данным, 4 ноября никто из россиян не пострадал и не погиб.

Ранее западные СМИ сообщили о гибели 7 февраля текущего года не менее 100 россиян, воевавших в Сирии в составе ЧВК Вагнера, от авиаудара американской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор и ранении еще «десятков» и даже «сотен» бойцов ЧВК. По данным военных источников американского телеканала CBS, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение. В российской прессе сообщалось, что в Сирии погибли от 11 до нескольких десятков россиян. Позже отмечалось, что раненные в Сирии российские наемники доставлены в госпитали Москвы и Петербурга.

В МИД России официально подтвердили гибель пятерых россиян во время вооруженного столкновения в Сирии 7 февраля, указав, что погибшие не были военнослужащими. При этом в ведомстве назвали дезинформацией сообщения СМИ о «множестве погибших россиян».

Также в МИД РФ признали ранение десятков россиян в Сирии. Российское внешнеполитическое ведомство при этом не уточнило, где они были ранены и при каких обстоятельствам, отметив лишь, что это произошло «в ходе недавнего военного столкновения». В МИД РФ подчеркнули, что военнослужащие Вооруженных сил России в этом конфликте «никаким образом не участвовали». В ведомстве указали, что раненым соотечественникам было оказано содействие для возвращения в Россию для лечения.

В конце мая Минобороны России сообщило о гибели четырех российских военных советников в результате атаки террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Когда именно произошло нападение и откуда были погибшие, ведомство не уточнило. «Новая газета», в свою очередь, сообщала, что вместе с четырьмя российскими военнослужащими в бою 23 мая погибли еще двое бойцов частной военной компании Вагнера.

В июле в ЦАР была убита российская съемочная группа. Жертвами нападения стали журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Сообщалось, что они приехали в африканскую страну для съемок документального фильма о деятельности ЧВК Вагнера. Основной версией убийства российской съемочной группы считается ограбление.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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